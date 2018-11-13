Президент Украины в последний момент передумал приходить на встречу с архиереями УПЦ МП, которая должна была состояться во время Синода и Собора Украинской православной церкви в Киево-Печерской лавре 13 ноября.

Как сообщили источники "Страны" в церковной среде, еще в минувшую пятницу во время телефонного разговора президента и митрополита Онуфрия, Порошенко убеждал предстоятеля УПЦ провести встречу не в Лавре, а в Украинском доме. Но Онуфрий настоял на том, что архиереи готовы встречаться с президентом именно в лавре. В данный момент в лавре присутствует 83 из 90 архиереев УПЦ, которые имеют право голоса на архиерейском соборе. Для принятия решения требуется 56 голосов.

Заседание началось в 14:00, но президент на него не пришел.

В тоже время, пошёл слух, что президент сегодня, 13 ноября, посетит Украинский дом, где также присутствуют некоторые архиереи УПЦ. Учитывая, что в Лавре сейчас 83 представителей епископата УПЦ МП из 90, то в Украинском доме находится не более 7 архиереев.

"Укрдом обложен охраной похлеще, чем при Яныке. Некоторые иерархи все же приехали. Ждут президента. Он до сих пор (!) не появился. Остальные иерархи остаются в Лавре.

Ситуация откровенно плохая", - написала в ФБ журналист Соня Кошкина, активная сторонницам автокефалии.

Скриншот: Facebook/ Соня Кошкина

Однако, 82 из 90 архиереев УПЦ не захотели встречаться с президентом Петром Порошенко в Украинском доме. Об этом "Стране" рассказал митрополит запорожский Лука после завершения собора, отвечая на вопрос, почему архиереи отказались ехать в Украинский дом.

Отметим, что на собор прибыло 83 из 90 архиереев, имеющих право голоса. Из 83 человек 82 сказали, что хочет встречаться с Порошенко в Лавре, а не в Украинском доме.

"Мы ждали, что президент приедет на эту встречу, а он не приехал. Блаженнейший (Онуфрий - Прим. Ред.) спросил, кто хочет встретиться с президентом, все ответили, что хотят. Владыка спросил, где мы будем встречаться - для всех очевидно, что церковные вопросы должны решаться на церковной территории. И хотели встретиться здесь", - сказал также нам Владыка Митрофан (Никитин), митрополит Горловский и Славянский.

Также на соборе УПЦ в Лавре архиереи попросили у канонических поместных церквей дать оценку действиям Варфоломея по Украине.

Напомним, ранее УПЦ разослала священнослужителям приглашения на встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Также мы писали о том, что на встрече Порошенко планировал вынудить колеблющихся епископов открыто заявить о своей готовности выйти из Украинской православной церкви (МП) и принять участие в Объединительном соборе церквей.