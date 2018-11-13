Инвестор из США - компания C21 Investments Inc. - получила лицензию на продажу лекарств из марихуаны в Украине. Согласно разрешению, которое выдала наша Государственная служба по лекарственным средствам и контролю над наркотиками, американская компания может импортировать препараты из каннабидиол (КБД)-сырья, экстрактов и концентратов, готовых КБД-продуктов, обработаный КБД. Также ей разрешена оптовая продажа готовой продукции КБД и реэкспорт концентрата КБД и продуктов переработки КБД на мировой рынок. Об этом сообщает InVenture.

Компания открыла представительство в Киеве и занимается получением дополнительных лицензий, в том числе и на выращивание конопли.

КБД-экстракты и продукты с минимальным содержанием тетрагидроканнабинола являются законными во многих странах Европейского союза. C21 сможет распространять и продавать фирменные продукты во многих странах ЕС, где насчитывается порядка 742 млн потребителей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Канаде в первый день легалайза продали марихуаны на миллионы долларов.

Также мы сообщали, что в Грузии из-за давления церкви решили отказаться от культивирования марихуаны.