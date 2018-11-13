АО "Криворожская теплоцентраль" заявила о том, что все его котельные работают стабильно и выходят на номинальный режим, после того как полиция открыла уголовное производство по факту отсутствия теплоснабжения Кривом Роге. Об этом сообщила пресс-служба акционерного общества на странице в Facebook.

В частности, речь идет о том, что в ночь на 13 ноября была запущена последняя котельная №5, в которую ранее была ограничена поставка газа. Таким образом, "Криворожская теплоцентраль" заявляет, что жители Довгинцевского района города, в домах которых не топили, уже в течение суток почувствуют тепло в своих домах.

Напомним, ранее Нафтогаз отключил котельные Кривого Рога. Предприятию "Криворожская теплоцентраль", которое управляется Фондом государственного имущества, необходимо было единоразово выплатить НАК "Нафтогаз" долг более 375 млн грн для получения газа.

Также мы писали, что 12 ноября под Криворожгазом зажгли шины, на пяти котельных города сорвали пломбы.