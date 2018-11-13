Бывший глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан, о побеге которого из Украины стало сегодня известно, вылетел из Молдовы в Польшу. Об этом со ссылкой на источники сообщает главред Цензора Юрий Бутусов на своей странице Facebook.

"Источники в пограничной полиции Молдовы сообщают, что экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан, который не явился на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, прибыл в Молдову еще 5 ноября - он пересек границу в 6.20 на "Мерседесе" С200 с номером SDS 258, водитель - Петр Галущак, 1974 года рождения, гражданин Молдовы. У Продана при себе был заграничный паспорт под номером FF 034144", - сообщает Бутусов. По его данным, прибыв в Кишинев, Продан, который, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, собирается принимать участие в кадровом конкурсе на пост главы ГФС, в 14.04 5 ноября вылетел в Варшаву.

"Украинские правоохранительные органы пытаются установить местопребывания Продана. По данным источников "Цензора", Продан опасается задержания в Украине в связи с расследованием коррупции за время его пребывания в должности. По масштабу задокументированной коррупции дело Продана - настоящий прецедент в украинской истории - чиновник сам на себя собрал колоссальный компромат", - резюмирует журналист.

Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Ранее "Страна" сообщала, Продан прокомментировал слухи о своем побеге от САП. Он заявил, что находится в немецкой клинике.

Также мы писали о том, что Продан ушел в отставку после того, как НАБУ расследовало дело о незаконном обогащении.