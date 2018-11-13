Группа Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" перевела Юрия Витренко с должности главного исполнительного директора на должность исполнительного директора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится о том, что Витренко на должности исполнительного директора сосредоточится на арбитражном процессе с компанией "Газпром" (Россия), включая принудительное исполнение решения по транзитному делу и переговоры о перспективах транзитного контракта.

Он также будет координировать проект по решению проблемы устойчивого развития нефтедобывающей компании "Укрнафта" и подразделение маркетинговых исследований и анализа "Нафтогаза".

Ранее "Страна" писала о том, что Коболев и Витренко отправили полученную в "Нафтогазе" премию в США и Лихтенштейн родственникам.

Также мы сообщали, что Нафтогаз потребует от Газпрома компенсировать еще $110 млн.