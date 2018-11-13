13 ноября в Киево-Печерской лавре проходит очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви (МП), а после него - Собор архиереев, в котором должен был поучаствовать Петр Порошенко.

Как сообщил корреспондент "Страны" с места событий, президент Украины на Собор не пришел.

Отметим, ранее УПЦ разослала священнослужителям приглашения на встречу с президентом Украины Петром Порошенко, которая, очевидно, должна была пройти в рамках синода - 13 ноября в 14:00 в Киево-Печерской лавре. Сообщалось, что Порошенко планировал вынудить колеблющихся епископов открыто заявить о своей готовности выйти из Украинской православной церкви (МП) и принять участие в Объединительном соборе церквей.

Сегодняшнее заседание возглавил митрополит Онуфрий. Среди вопросов, которые планируется обсудить - церковное положение, сложившееся в Украине, пишет Союз православных журналистов.

"Церковь пытаются втянуть в политические игры. Церковь хотят превратить в политический инструмент, при помощи которого можно было бы достичь каких-то своих земных целей. Наша цель – сохранить чистоту Православной веры, сохранить верность свою Христу", - заявил Онуфрий.

Напомним, в РПЦ прокомментировали призыв Порошенко к УПЦ покинуть Украину.

Также мы писали, что в УПЦ МП считают невозможным участие в объединительном соборе.