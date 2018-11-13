В среду, 14 ноября, часть Украины накроет снегом. Об этом на своей странице в соцсети сообщает ГосЧС Украины. Спасатели предупреждают о том, что ожидают выпадение 6 см снега.

По данным Укргидрометцентра, осложнение погодных условий ожидается в центральной части Украины, в частности в Киевской области и в самой столице.

ГосЧС также призвала граждан одеваться потеплее, водителям посеветовала быстрее "переобуть" автомобили.

Накануне синоптики предупредили украинцев о сильном ветре и понижении температуры.

Скриншот: facebook.com

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в начале недели в Сумской, Полтавской, Черниговской областях может выпасть мокрый снег.

А до этого синоптик Леонид Горбань говорил, что настоящие снегопады придут в Украину нлишь под Новый год.