Подавляющее большинство украинцев выступает против продажи земель сельскохозяйственного назначения. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного КМИС, Центром Разумкова и Социологической группой "Рейтинг".

Социологи опрашивали 10000 совершеннолетних украинцев во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма и ОРДЛО, в течение 19 октября - 2 ноября. Им задавали вопрос, какое решение они бы приняли, если бы сегодня проводился референдум по поводу купли/ продажи земли сельскохозяйственного назначения. Оказалось, что 72% респондентов выступают против, 13% – поддерживают открытие рынка земли. 10% опрошенных затрудняются при принятии решения, а еще 5% не принимали бы участие в референдуме по этому вопросу.

При этом продажу земли одинаково не поддерживают жители городов и жители сел. Большинство респондентов, которые все же за открытие рынка земли, - молодые и обеспеченные люди.

Скриншоты: ratinggroup.ua

Напомним, Конституционный суд отказался заниматься мораторием на продажу земли.

Также мы писали, что Европейский суд признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека.