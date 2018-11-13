72% украинцев выступают против продажи сельхозземель - результаты опроса
Подавляющее большинство украинцев выступает против продажи земель сельскохозяйственного назначения. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного КМИС, Центром Разумкова и Социологической группой "Рейтинг".
Социологи опрашивали 10000 совершеннолетних украинцев во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма и ОРДЛО, в течение 19 октября - 2 ноября. Им задавали вопрос, какое решение они бы приняли, если бы сегодня проводился референдум по поводу купли/ продажи земли сельскохозяйственного назначения. Оказалось, что 72% респондентов выступают против, 13% – поддерживают открытие рынка земли. 10% опрошенных затрудняются при принятии решения, а еще 5% не принимали бы участие в референдуме по этому вопросу.
При этом продажу земли одинаково не поддерживают жители городов и жители сел. Большинство респондентов, которые все же за открытие рынка земли, - молодые и обеспеченные люди.
Скриншоты: ratinggroup.ua
Напомним, Конституционный суд отказался заниматься мораторием на продажу земли.
Также мы писали, что Европейский суд признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека.