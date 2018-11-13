Половина политсовета партии "Оппозионный блок" поддержала выдвижение единого кандидата на выборах президента-2019 вместе с "За життя". Об этом сказано в протоколе политсовета Оппоблока от 12 ноября, которым располагает "Страна".

Отметим, что за данное решение проголосовали четыре человека из восьми, присутствующих на заседании политсовета силы. Перед этим перед присутствующими выступал один их лидеров политсилы Юрий Бойко, который предложил поддержать соглашение об объединении оппозиции и создание объединения "Оппозиционная платформа - За життя".

Фото: Страна.ua

Стоит понимать, что в Оппозиционном блоке есть две крупные группы. Одна из них ориентируется на Юрия Бойко и Сергея Левочкина, вторая - на предпринимателя Рината Ахметова (в неё входят, в частности, Вадим Новинский и Борис Колесников).

Соотвественно, контроль над политсоветом распределен паритетно.

Четыре человека (Бойко, Лёвочкин, Пузанов и Ларин) представляют группу Бойко. И ещё 4 человека (Колесников, Новинский, Воропаев и Касанюк) - "группу Ахметова"). То есть без консенсуса обоих групп никакие решения в "Оппозиционном блоке" приниматься не могут.

В настоящее время между двумя группами нет согласия относительно объединения с Партией за Життя. Группа Бойко настаивает на таком объединении и на выдвижении единого кандидата, который будет иметь возможность выйти во второй тур выборов президента, а затем победить на выборах в парламент в 2019 году.

В минувшую пятницу Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании оппозиционной платформы. "Ахметовцы" в ответ обвинили своих партнеров в "кулуарных договоренностях".

Эта же позиция была озвучена и после политсовета Вадимом Новинским в комментарии сайту Апостроф. Он заявил, что эти действия являются "всего лишь личной инициативой представителей партии (Бойко и Левочкина - Прим.Ред.), поэтому серьезно повлиять на какие-либо перспективы партии не могут».

В свою очередь, как уже писала "Страна", источники близкие к объединительному процессу ОБ и За життя предполагают, что такая позиция "ахметовцев" объясняется связями Ахметова и Порошенко (по данным СМИ они являются партнерами по ряду бизнес-проектов вроде Роттердам+, что, впрочем, оба опровергают). Так как в случае выдвижения единого кандидата от юго-востока, Порошенко не попадает во второй тур выборов.

В "ахметовском" крыле эти предположения отрицают и, в свою очередь, обвиняют партнеров "в подтанцовке Банковой".

Ранее "Страна" сообщала, что Бойко рассказал, как будут выдвигать единого кандидата от юго-востока.

Также мы писали о том, что Юрий Бойко заявил, что к "Оппозиционной платформе" готовы присоединиться еще 5 партий.