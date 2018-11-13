Вчера, 12 ноября, игроки сборной Украины прибыли в Киев на свой очередной сбор для подготовки к матчам со сборной Словакии (Лига наций УЕФА) и сборной Турции (товарищеский поединок). Все игроки и тренерский штаб собрались за общим столом, чтобы отметить победу в Лиге наций.

Праздничный ужин сборной Украины посетил легендарный игрок мирового футбола, экс-капитан сборной Италии и Милана, лучший футболист мира 1994 года по версии World Soccer - Паоло Мальдини, передает Футбол24.

Совместное фото Андрея Шевченко, главного тренера "желто-синих" с Паоло Мальдини и игроками национальной сборной опубликовал в своем Instagram пользователь petryak1994.

Шевченко и футболисты сделали памятное фото с Паоло Мальдини, фото: instagram.com/petryak1994

Напомним, тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко выступал вместе с Мальдини в Милане.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня, 13 ноября, сборная Украины проведет для болельщиков открытую тренировку перед матчем со Словакией. Начало на НСК "Олимпийский" в 18.00.