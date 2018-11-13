Большинство украинцев не поддерживают вступление государства в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного КМИС, Центром Разумкова и Социологической группой "Рейтинг".

В соответствии с результатами исследования, в октябре 2018 года только 40% украинцев поддержали бы вступление Украины в НАТО. При этом, судя по графику, опубликованному социологической группой "Рейтинг", 8% респондентов не голосовали бы, 15% затрудняются ответить на вопрос, необходимо ли Украине вступать в НАТО, а 36% опрошенных выступают против. Соответственно, количество тех, кто однозначно "за" всего на 4% выше, чем тех, кто однозначно против.

В тоже время при появлении альтернативы вступлению в НАТО, число сторонников вступления в альянс ещё немного уменьшилось.

39% – за вступление в НАТО, 35% – за внеблоковый статус и ещё 9% – за вступление в ОДКБ (военный союз во главе с Россией). Таким образом за две альтернативы НАТО выступает больше украинцев, чем за вступление в альянс.

Социологи изучали настроения украинцев по этому вопросу, начиная с марта 2014 года. И только однажды за 4 года количество тех, кто поддерживает вступление в НАТО, превысило 50%, и то - всего на 1%. Это было в ноябре 2014 года. С тех пор сторонников союза с альянсом становится все меньше. При этом в октябре 2018 года отмечены наименьшие показатели с сентября 2014-ого.

В исследовании речь идет о том, что количество сторонников вступления в НАТО больше среди жителей центрально-западных регионов, более младших и состоятельных респондентов.

Скриншоты: ratinggroup.ua

Напомним, в сентябре вступление в НАТО поддерживал 41% украинцев. Столько же выступали против.

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