Международная организация футбола (ФИФА) может запретить французскому клубу ПСЖ (где играет самый дорогой футболист мира Неймар - Прим.Ред.) регистрировать новых игроков. Об этом передает Футбол 1 со ссылкой на испанскую газету AS.

Дело в том, что в 2015 году парижане нарушили правила, регулирующие переходы несовершеннолетних футболистов. Тогда французский клуб осуществил транфсер футболиста Барселоны Кайса Руиса, которому на тот момент было всего 12 лет.

ПСЖ предоставил отцу игрока фиктивную работу, чтобы обойти запрет на покупку юных футболистов, ведь правила ФИФА позволяют клубам заключать контракты с несовершеннолетними игроками лишь по семейным обстоятельствам. Семья Руиса также получила подписной бонус в размере 400 тысяч евро, что запрещено правилами.

Ранее "Страна" сообщала, что после разоблачений Football Leaks УЕФА может еще раз проверить топ-клубы Европы на предмет фэйр-плей.