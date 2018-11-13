Бывший глава государственной фискальной службы Мирослав Продан внезапно уехал из Украины.

Этот экс-чиновник уже давно находится в эпицентре борьбы за многомиллиардные таможенные потоки - между "Народным фронтом" в компании с Владимиром Гройсманом с одной стороны - и Банковой с другой.

Сам Продан - человек Гройсмана, и еще совсем недавно премьер обещал, что не допустит его отставки. Но в сентябре она все-таки произошла. Против главы Госфиска завели уголовное дело по незаконному обогащению, а застрельщиком расследования стал генпрокурор Юрий Луценко, который лоялен президенту.

Удару по Продану предшествовала летняя война на таможне - Гройсман ввел на таможенные посты представителей МВД, что усилило позиции "Народного фронта" на этом важном и денежном участке перед выборами президента. На Банковой ответили давлением на Мирослава Продана. И вот теперь экс-налоговик выехал из страны.

"Страна" узнала, что произошло с Проданом.

"Вывезли в багажнике на евробляхе"

Информацию о побеге опубликовал журналист Евгений Плинский. Он заявил, что Продан покинул Украину в эти выходные и отправился в Молдову. Он расписал предполагаемые обстоятельства этого: "Побег был совершен через пункт пропуска "Могилев-Подольский". Комичности ситуации добавляет то, что вывезли его, чуть ли не в багажнике, на "евробляхе" под управлением молдаванина".

Далее журналист объясняет вероятные причины побега чиновника: "Над всей таможенно-налоговой вертикалью Гройсмана нависла угроза массовых задержаний, и Мирослав Васильевич в этой цепочке со своей недвижимостью в Турции был самой "вкусной" персоной. В рамках расследования его деяний, Продана несколько раз вызывала на допрос САП, но он не являлся.

Ближайший допрос должен был быть завтра, в среду, 14 ноября, после которого, в случае неявки, могло последовать его задержание. Поэтому Продан решил не испытывать судьбу, а просто сбежать из страны".

По информации журналиста Юрия Бутусова, Продан прибыл в Молдову еще 5 ноября - он пересек границу в 6.20 на "Мерседесе" С200 с номером SDS 258. Водителя, который перевозил экс-налоговика, звали Петр Галущак.

"У Продана при себе был заграничный паспорт под номером FF 034144. Прибыв в Кишинев, Продан, ... в 14.04 5 ноября вылетел в Варшаву", - уточнил Бутусов.

Он также опубликовал данные из полицейской системы Молдовы, где упомянута фамилия Продана, и показал фото машины, в которой он сидел.

В Сети молдавский маршрут Продана вызвал ассоциации с бегством судьи Николая Чауса, который сбежал из Украины и сейчас находится в Кишиневе.

Продан говорит, что он в Германии

Позже появился комментарий самого Мирослава Продана, который опроверг свой побег и объявил, что находится на лечении в немецкой клинике. На своей странице в соцсети он объяснил, что ждет запланированной операции.

"В начале ноября запланировал поездку за границу для медицинского обследования, чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза, поскольку, по мнению наших врачей, моя проблема решается только хирургическим путем. Долгое время откладывал этот вопрос, после увольнения из ГФС наконец появилось свободное время. 7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю. В САП настаивают, что прислали повестку на 2 ноября, но дата ее регистрации – 6 ноября. Более того, повестка направлена по адресу, где никогда не проживала моя семья", - рассказал экс-глава ГФС.

"После возвращения с лечения я смогу в полной мере предоставить необходимые документы и объяснения. Подчеркиваю, что моя позиция ответственная и честная, а попытки доказать обратное являются напрасными", - добавил Продан.

Он уверяет, что никуда не сбегал, а информацию эту намеренно распространяют власти, чтобы иметь основания для объявления в розыск.

Как Продан стал главой налоговой

Чиновник родился в Могилев-Подольском районе Винницкой области. Получил два высших образования. Первое – в Ровенском институте славяноведения Киевского университета славистики по специальности менеджмент организаций, квалификация - менеджер по таможенному делу (2003). Второе – в Одесском региональном институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, специальность - государственное управление, квалификация - магистр государственного управления (2013).

С июня 2002 года Продан работал на руководящей должности в коммерческой структуре. С марта 2005 года начал работу в налоговых органах Винницкой области, позже работал также в Черкасской области и Межрегиональном главном управлении ДФС.

С июля 2016 года исполнял обязанности заместителя Председателя Государственной фискальной службы Украины. С 3 марта 2017 был и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины. Был уволен в начале сентября этого года.

Почему Продана уволили

В июне этого года премьер Владимир Гройсман и министр внутренних дел Арсен Аваков начали эксперимент по расширению полномочий МВД по контролю над таможенниками. Полицейским разрешили круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через госграницу. Это серьезно пошатнуло положение СБУ, погранслужбы и других подконтрольных Порошенко ведомств на границе.

Как считается, именно это вмешательство в устоявшиеся "правила игры" в сфере контрабанды и стало последней причиной ухудшения положения Продана, которого атаковали силовые структуры, подконтрольные Порошенко. Как писала "Страна", кресло руководителя ГФС, вероятнее всего, стало "разменной монетой" в борьбе за контроль над финансовыми потоками на таможне.

9 июля синхронно были проведены обыски у водителей Продана, а также руководителя фискалов Винницкой области и бывшего зама Проданав период его работы в этом регионе Руслана Осмоловского. В СМИ появились сведения, что якобы у силовиков имеются доказательства совершения Проданом преступлений.

16 июля 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ раскрыла "устойчивое иерархическое объединение" в рядах ГФС и объявила о подозрении начальнику Винницкой ГФС Осмоловскому. Он добавил, что прокуратура расследует нарушения, совершенные Мирославом Проданом на должности и.о. главы ГФС. Сам Продан заявления Луценко о злоупотреблении в ГФС назвал фейком.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что лично у него претензий к Продану нет. Более того, в ходе селекторного совещания в июле он заявил: "Пока я премьер-министр, он будет руководить ГФС. А я никуда не собираюсь".

После этого противостояние Луценко и Гройсмана в вопросе таможни усилилось, они сделали еще ряд заявлений, каждый при этом отстаивал свою сторону. В частности, Луценко заявлял, что "с 2014 года на территории Винницы была создана преступная группировка, в состав которой вошли руководители, которые имеют серьезные связи с руководителями центральных институтов в столице, и в 2015-2016 году эта организация обеспечила назначение на важные посты в ГФС людей, связанных с незаконной деятельностью винницкой таможни". Гройсман призывал силовиков воздержаться от громких заявлений и опираться только на фактические результаты расследования.

Одним из элементов обострения стала война ГПУ и ГФС за контроль контрабанды на 7-м километре. Накануне Дня независимости Луценко сказал, что высокопоставленные руководители ГФС крышевали схему контрабанды, выявленную на Одесском рынке "7 километр". Продан в ответ заявил о давлении на него со стороны ГПУ.

Отправной точкой "наезда" прокуроров и налоговиков на промрынок под Одессой якобы стала мутная история конфликта между и. о. главы ГФС Мирославом Проданом и прокурором отдела надзора над таможенными органами ГФС Генпрокуратуры Сергеем Сердюком. А яблоком раздора стал большой склад с товаром, вокруг которого развернулись "бои".

5 сентября 2018 года Мирослав Продан был уволен с должности исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины. После этого он решил принимать участие в открытом конкурсе на должность главного фискала.

За неделю до увольнения экс-главы ГФС Мирослава Продана НАБУ начало расследование его вероятного незаконного обогащения. Возможно, речь идет о якобы приобретении Проданом объектов недвижимости в Украине и Турции, где сделки заключались через подставных лиц в интересах главы ГФС. Сам Продан называет и это фейком.

Кроме того, в ГПУ расследовали возможную причастность Продана к крышеванию контрабанды, то есть в большинстве своем было "дело по налогам", и лишь отчасти касалось недвижимости и активов, якобы купленных Проданом и оформленных на подставных лиц. В НАБУ же как раз и будут изучать сугубо "обогащение", то есть что и на какие средства было куплено, и действительно ли это все это имущество принадлежит Продану.

Мама на Lexus. Декларация Продана

В декларации за 2017 год Продан среди своего имущества указал гараж в Виннице, а также две квартиры в Виннице площадью 88 кв.м. и 72,1 кв.м., которые принадлежат соответственно ему и его жене. Еще одна квартира площадью 107 м указана не как собственная, а с "иным правом пользования". Также жена задекларировала арендованное парковочное место.

Также в собственности у Продана есть Toyota Avalon 2012 года выпуска, а жена указала LEXUS RX 350, который она водит, но не имеет в собственности. Кому принадлежит автомобиль, в декларации не указано. Однако известно, что ранее этот автомобиль принадлежал самому Продану. В 2015 году он оформил Lexus RX 350 стоимостью около 1 млн гривен на свою 70-летнюю маму Светлану Николаевну.

Среди прочего имущества – золотые часы Мирослава Продана Patek Philippe, ювелирные украшения жены и ее золотые часы с бриллиантами Damiani.

Мирослав Продан получил 296 985 гривень зарплаты, 10 298 гривень процентов со вклада в банке, в то время как его жена-предприниматель получила 1 360 000 гривень дохода и 42 380 гривень как проценты от банка. Также Продан задекларировал 285 085 гривень и 9 615 долларов на банковских счетах.