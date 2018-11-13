Значительные шансы на попадание в парламент имеют семь политических сил. Об этом говорится в совместном опросе КМИС, Центра Разумкова и соцгруппы Рейтинг, опубликованном сегодня.

Отметим, что речь идет о выборах в Верховную Раду, которые состоятся 27 октября 2019 года. В парламент проходят те политсилы, которые превышают 5-процентный барьер.

Лидером рейтинга остается Батькивщина, которую готовы поддержать 22% опрошенных, которые уже определились и намерены голосовать. Далее электоральные предпочтения украинцев распределились таким образом:

11% - за партию "Слуга народа",

10% - за партию "Гражданская позиция",

9% - за "Оппозиционный блок"

8% - за БПП Солидарность,

7% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

5% - за партию "Наши" Евгения Мураева.

"В полугодовой динамике заметный рост популярности наблюдается у партий "Батькивщина", "Слуга народа" и УКРОП. С появлением политического проекта Евгения Мураева "Наши" значительно снизился рейтинг партии "За життя", - отмечают социологи.

Отметим, что опрос проведен без учета создания "Оппозиционной платформы - За життя". Это две политические силы - "Оппозиционный блок" и "За життя". В минувшую пятницу их лидерами Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем было принято решение о консолидации сил - и на президентских, и на парламентских выборах. Политики не исключали, что к платформе присоединятся еще несколько партийных структур - а именно пять партий.



Для 48% опрошенных главным мотивом при выборе партии является поддержка социально-экономических инициатив этой политической силы. 18% голосуют исходя прежде всего из симпатий к ее лидеру, 12% - из-за идеологических принципов.

Две трети респондентов считают, что Украина больше всего нуждается в экономических реформах. 43% первоочередными считают социальные реформы, 37% - антикоррупционные. Еще 16% среди наиболее приоритетных видят политические реформы, а каждый десятый - гуманитарные и реформы в сфере безопасности. За последние пять месяцев несколько возросла актуальность социальных реформ и уменьшилась - антикоррупционных.



72% выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения, только 13% - поддерживают установление рынка земли. Несколько выше уровень поддержки необходимости проведения земельной реформы среди обеспеченных и более младших опрошенных. Зато между жителями городов и сел нет существенной разницы в отношении к продаже земли - абсолютное большинство как одних, так и вторых, против этой инициативы. При этом жители сельских территорий даже несколько чаще выступают с критикой введения земельного рынка, чем жители городов.



Сохраняется поддержка населением курса на евроинтеграцию и вступление в НАТО. Так, вступление в ЕС поддерживает половина опрошенных, против - 30%. Вступление в НАТО имеет несколько больше сторонников (40%), чем противников (36%). Прозападный вектор пользуется более высоким уровнем поддержки среди жителей центрально-западных регионов, более младших и состоятельных респондентов. За последние два года уровень поддержки вступления Украины как в ЕС, так и НАТО несколько снизился.



При необходимости избрания одного из векторов внешнеэкономической интеграции 47% декларируют поддержку вступления в Евросоюз и только 11% - в Таможенный Союз. В то же время 30% заявляют, что Украина должна быть равноудаленной как от Европы, так и от России. Интересно, что сторонники вступления в ЕС практически не меняют своего мнения о необходимости евроинтеграции. Зато две трети тех, кто выступает против союза с Европой, поддерживают внешнеэкономический нейтралитет и лишь четверть - вступление в Таможенный Союз.



Моделирование с выбором между военными блоками и нейтралитетом дало следующие результаты: 39% - за вступление в НАТО, 35% - за внеблоковость, и только 9% - за вступление в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Интересно, что абсолютное большинство сторонников НАТО в таких условиях остаются при своем мнении о необходимости интеграции в блок. Зато почти 70% тех, кто выступает против союза с НАТО - за нейтральный статус Украины, и только каждый пятый из них - за вступление в союз с ОДКБ.



За последний месяц несколько выросла поддержка мирных путей решения проблемы на Донбассе. Так, 31% опрошенных за прекращение военных действий на Донбассе и признание этих территорий временно оккупированными, 27% - за предоставление этим территориям федерального статуса в составе Украины. Лишь 8% поддерживают отделение этих территорий от Украины, а каждый шестой (17%) не определились по этому вопросу. С другой стороны - 17% считают, что необходимо продолжать военные действия до полного восстановления украинской власти на оккупированных территориях - уровень поддержки альтернативы снизился с 21 до 17%.



63% опрошенных считают Россию агрессором в отношении Украины. 22% - противоположного мнения, еще 15% - не определились в этом вопросе. Больше всего тех, кто не считает Россию агрессором (или воздержались от ответа) среди респондентов Юга, Востока и Донбасса.

Также из опубликованного сегодня соцопроса следует, что больше половины украинцев не будут голосовать за Петра Порошенко ни при каких обстоятельствах.