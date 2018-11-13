В Европе не стихает футбольный скандал вызванный разоблачительными публикациями Football Leaks о планах по созданию Суперлиги и о возможных нарушениях правил финансового фэйр-плей (ФФП) со стороны ПСЖ, Манчестер Сити и других топ-клубов.

После недолгой паузы в УЕФА выступили с официальным заявлением по этому поводу.

"Введение финансового фэйр-плей оздоровило финансовую ситуацию в европейском футболе. Семь лет назад совокупный долг европейских клубов составлял 1,7 миллиарда евро. В прошлом году суммарная прибыль составила 600 миллионов. Для европейского футбола это, безусловно, успех.

Клубы, желающие участвовать в еврокубках, согласны неукоснительно следовать правилам ФФП. Сотрудничество с клубами основано на предоставлении исчерпывающей и подлинной информации о финансах. При этом УЕФА вправе проверять получаемые сведения.

Ежегодно УЕФА оценивает безубыточность и соответствие клубов требованиям ФФП за последние три года. Если в этой связи появляется новая информация, УЕФА будет использовать ее для пересмотра данных и потребует со стороны соответствующих клубов объяснений, уточнений или опровержений.

Если новая информация укажет на то, что вердикты по предыдущим делам были вынесены неверно, то они могут быть вновь рассмотрены в индивидуальном порядке. Это касается всех клубов, обращающихся в УЕФА за лицензией и участвующих в еврокубках", - говорится в заявлении УЕФА.

Ранее "Страна" сообщала, что правительство Британии не позволит своим клубам уйти в новую Суперлигу.