Брат депутата от БПП Мустафы Найема, адвокат Маси Найем подтвердил, что Мустафа, у которого произошел конфликт с чеченцами в центре Киева, оценил свое лицо в 3,2 миллиона гривен. Об этом он рассказал "Стране".

"Мы действительно подали гражданский иск в рамках уголовного дела против троих нападавших на Мустафу, но гражданский иск в рамках уголовного - это о возмещении ущерба, нанесенного моему брату уголовным преступлением", - сказал Маси Найем. По его словам, иск о компенсации это только часть претензий к напавшим.

"А по уголовному производству, по которому досудебное расследование уже завершено и обвинительный акт относительно трех нападавших уже передан в суд, будет отдельное решение суда. Уголовное же дело относительно Магомеда (который ударил Мустафу) сейчас находится все еще на стадии досудебного расследования. Сейчас он в розыске и почему-то "внезапно" начал передавать свое имущество в ипотеку. То есть сейчас есть два производства: одно по трем нападавшим и это дело уже передано в суд, а другое - относительно лица, который нанес удар в челюсть и мигом сбежал из страны", - уточнил Маси Найем.

Адвокат нападавших рассказал "Стране", что удивлен размером компенсации. "Иск состоит из материального ущерба, который ничем не аргументирован, только сумма. Он хочет за удар в лицо 3,2 млн грн, и это - самый большой ущерб за всю историю Украины. Я расцениваю это как непомерное желание подороже продать свой фейс", - заявил адвокат Олег Ищенко, который представляет интересы одного из обвиняемых по делу об избиении депутата Саитова Ахмета.

Копия иска оказалась в распоряжении "Страны".

Фото: Страна.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Найем отреагировал на отмену ареста для его обидчика.

Также мы писали о том, что в ГПУ сообщили, что Азербайджан отказался выдавать Украине обидчика Мустафы Найема.