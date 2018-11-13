20-летний сын знаменитого актера Уилла Смита Джейден сделал неоднозначное заявление. Во время концерта 27-летнего рэпера Tyler, The Creator (его настоящее имя Тайлер Грегори Оконма) в Лос-Анджелесе Джейден вышел на сцену и признался музыканту в любви.

"Я просто хочу сказать, что Тайлер - самый лучший друг в мире, и я его очень люблю. Я хочу сказать вам кое-что, ребята. Тайлер не хочет говорить, но он - мой чертов бойфренд. Это правда!" - эмоционально высказался Смит-младший.

Тем временем рэпер стоял на сцене и смеялся. "Если вы уйдете с этого шоу с чем-то, то мои слова - это как раз то, что нужно", - добавил Смит и ушел со сцены.

После концерта Джейден и Тайлер перенесли обсуждение своих отношений в соцсети.

"Я всем сказал, так что теперь ты не можешь этого отрицать", - написал в Twitter Смит, вероятно, адресуя послание своему якобы возлюбленному. Тот в ответ в шутку назвал его "сумасшедшим".

Фото: instagram.com

Клип Tyler, The Creator - Tamale

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