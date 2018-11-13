В испанской Ла Лиге еще один клуб заменил главного тренера. Новым наставником Сельты стал португалец Мигель Кардосо. Бывший ассистент Паулу Фонсеки в донецком Шахтере сменил на тренерском мостике аргентинца Антонио Мохамеда. Об этом сообщает официальный Twitter команды.

Фото: twitter.com/RCCelta

Последним местом работы 46-летнего Мигеля Кардосо был французский Нант, ранее он также возглавлял португальский клуб Риу Аве.

В Ла Лиге в этом сезоне дела у Сельта идут, прямо скажем, не очень. Команда набрала 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата. Перед новым тренером стоит сложная задача поднять команду в зону еврокубков.

Ранее "Страна" сообщала, что Месси в 12 туре, в игре против Бетиса установил новый персональный рекорд.