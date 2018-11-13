Бывший глава государственной фискальной службы Украины (ГФС) Мирослав Продан прокомментировал слухи о том, что он сбежал из Украины в Молдову, чтобы избежать допросов САП.

Экс-глава ГФС сообщил в комментарии 112, что он находится в немецкой клинике, где врачи проведут обследование, чтобы подтвердить его диагноз. По словам Продана, он выехал из Украины еще восемь дней назад, при этом он не нарушал закон. После лечения он пообещал вернуться в Украину.

Также на своей странице в Facebook он заявил, что планировал публично ответить на все вопросы уже после встречи с представителями Генеральной прокуратуры и САП, имея официальную информацию и понимая, какие претензии к нему имеют правоохранители. По данным экс-главы ГФС, он, начиная с июля этого года, обращался в ГПУ и САП с предложением прийти и дать пояснения. Однако не получал никакого ответа.

"7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю. В САП настаивают, что прислали повестку 2 ноября, но дата ее регистрации – 6 ноября. Более того, повестка направлена на адрес, где никогда не проживала моя семья. Такое впечатление, что вызов намеренно прислали на адрес, который не имеет ко мне никакого отношения, и именно в тот период, когда я нахожусь на лечении за пределами Украины, для того чтобы меня дискредитировать, создав впечатление, будто я избегаю общения с правоохранительными органами", - написал Мирослав Продан.

Скриншот: Facebook/ Мирослав Продан

Напомним, Продан ушел в отставку после того, как НАБУ расследовало дело о незаконном обогащении.

Также мы писали, что, по информации СМИ, бывший главный налоговик Продан "раз 15" не приходил на допросы в САП.