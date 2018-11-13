Антирейтинг украинских политиков возглавляет Петр Порошенко - больше половины украинцев не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. Об этом говорится в совместном опросе КМИС, Центра Разумкова и соцгруппы Рейтинг, опубликованном сегодня.

Лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко. Ее готовы поддержать поддержать 21% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в выборах 31 марта.

Далее электоральные предпочтения украинцев распределились таким образом:

11% - за Владимира Зеленского,

10% - за Петра Порошенко.

10% - за Анатолия Гриценко,

9% - за Юрия Бойко,

8% - за Олега Ляшко.

6% - за Святослава Вакарчук,

5% - за Евгения Мураева.

Рейтинг других потенциальных кандидатов - менее 5%.

"За последние полгода заметный рост рейтинга наблюдается у Юлии Тимошенко. На фоне уменьшения рейтингов Вакарчука почти вдвое вырос показатель Зеленского. В результате появления в списке кандидата Евгения Мураев значительно уменьшился рейтинг Вадима Рабинович", - пишут социологи.

В опросе, датированном серединой октября, лидер партии "Наши" Евгений Мураев действительно набирал 2,8%. То есть за месяц его персональный рейтинг вырос практически вдвое.

Отметим, что нынешней опрос проведен без учета выдвижения единого кандидата от юго-востока, имя которого должно стать известно до конца ноября. Факт его участия в выборах - одна из главных интриг выборов, которая может помешать действующему президенту выйти во второй тур.

Ранее социологи отмечали, что если единым кандидатом станет Юрий Бойко, за него проголосовали бы 14% респондентов, за Тимошенко - 15,5%. Другие кандидаты, в том числе действующий президент Порошенко, набрали бы меньше 10%.