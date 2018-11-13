Предправления Нафтогаза Андрей Коболев направил в Кабмин предложение ликвидировать правление компании и перейти к персональной ответственности руководителей основных направлений деятельности. Об этом Коболев заявил на пятом форуме "Дирижеры перемен" в Киеве 13 ноября, пишет Громадське.

"Правление предложили убрать и сделать персональную ответственность глав направлений, в том числе и меня", - сказал он. Он добавил, что ожидает ответа правительства в ближайшее время. По его мнению, неготовность брать ответственность за некоторые решения все еще остается ключевой проблемой для Нафтогаза, с которой там намерены бороться в рамках трансформации политики ценностей.

НАК Нафтогаз - газовый монополист на рынке Украины, который отвечает за добычу, импорт и поставки газа. В рамках европейских требований, компанию должны трансформировать и разделить на две компании, одна из которых будет ответственным за всю газотранспортную систему Украины.

Напомним, с Нафтогазом связан "премиальный скандал". Компания выплатила 41 сотруднику $46 млн премии за победу в Стокгольмском арбитраже. Сумма, которую компания решила выплатить своим сотрудникам, составляет 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 миллиарда долларов) и составит 46,3 миллиона долларов. При этом премировать решили 41 человек, который "прямо или косвенно внес значительный вклад в достижение результата".

Ранее "Страна" сообщала, что по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Нафтогаз будет ликвидирован.

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