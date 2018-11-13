Звездный нападающий испанской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси установил очередное знаковое достижение. В матче 12-го тура Ла Лиги против Бетиса (который "блаугрунас" на своем поле сенсационно проиграли со счетом 3-4 - Прим.Ред.) Месси оформил дубль в ворота соперников и таким образом вышел на второе место в списке футболистов, отличавшихся наибольшим количеством голов в составе одного клуба.

Об этом передает Mundo Deportivo.

Второй гол в ворота Бетиса стал для аргентинца уже 566-м в футболке Барселоны. По этому показателю он теперь уступает лишь легендарному Королю футбола Пеле, забившему за Сантос 643 мяча.

Позади Месси остались Герд Мюллер (Бавария, 565 голов), Эйсебио (Бенфика, 473 гола), Криштиану Роналду (Реал, 450 голов). Голы Бетису также вывели Месси на первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона чемпионата Испании.

Ранее "Страна" сообщала, что Месси не против, чтобы Неймар вернулся в Барселону.