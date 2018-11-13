Группа нардепов зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления № 9281 об увековечении памяти Левка Лукьяненко. Инициаторами документа стали несколько нардепов. В частности, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и руководитель фракции "Самопомо" Олег Березюк. Об этом сообщается на сайте парламента.

Проектом вносится предложение, чтобы с целью увековечения памяти Левка Лукьяненко депутаты Верховной Рады рекомендовали органам местного самоуправления переименовать улицы, переулки, площади, скверы, учреждения культуры и образования в честь Левка Лукьяненко. Также документом предусматривается установление мемориальных досок и памятных знаков, размещение социальной рекламы.

Минобразованию предлагают провести в школах и учреждениях высшего образования мероприятия, посвященные жизни и деятельности Левка Лукьяненко, а Нацбанку - изготовить и ввести в обращение памятную монету.

В пояснительной записке к документу напомнили, что Левко Григорьевич Лукьяненко - выдающийся политический и общественный деятель Украины ХХ века, один из непосредственных основателей современного Украинского государства, Герой Украины, советский диссидент, правозащитник, основатель Украинской Хельсинкской группы, борец за независимость Украины в ХХ веке, автор Акта провозглашения независимости Украины, народный депутат Украины четырех созывов, писатель, лауреат Национальной премии им. Тараса Шевченко 2016 года, первый Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде.

За свои убеждения Лукьяненко преследовался советским тоталитарным режимом, провел 27 лет жизни в заключении в советских лагерях. После освобождения в 1988 году вернулся в Украину, где продолжил активную борьбу за независимость. В ходе первых демократических выборов в парламент в 1990 году был избран народным депутатом, а уже 24 августа 1991 года добился принятия Верховной Радой Акта провозглашения независимости Украины.

Напомним, Левко Лукьяненко скончался 7 июля 2018 года после продолжительной болезни. Он похоронен на Байковом кладбище.