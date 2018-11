Из-за лесных пожаров, которые унесли жизни уже 44 человек, президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия. Об этом он написал в своем Twitter.

Президент США отметил, что он хотел оперативно отреагировать, чтобы облегчить невероятные страдания. Также, обращаясь к пострадавшим, он заявил: "Я в любом случае с вами".

Отметим, что утром 13 ноября стало известно, что жертвами пожара стали 44 человека, 42 из них - жители города Парадайс на севере штата и его окрестностей. Двое людей погибли в прибрежном городе Малибу.

Пожары все еще бушуют в Калифорнии. После них от городов остаются руины, сотни людей остаются пропавшими без вести, работают пожарные и спасатели, также СМИ пишут об опасности мародерства.

VIDEO: "There’s whole neighborhoods that are just gone… streets… rows and rows and rows... Down to nothing. It’s horrible," California resident displaced by devastating Camp Fire pic.twitter.com/6957d87Izp