Игрок московского баскетбольного клуба ЦСКА Джоэль Боломбой получил российское гражданство. Об этом сообщается на сайте армейского клуба.

Указ о предоставлении гражданства баскетболисту был подписан президентом страны Владимиром Путиным. "В ближайшее время Джоэл завершит все процедуры, связанные с оформлением и получением российского паспорта, после чего будет заявлен для участия в Евролиге и Единой лиге ВТБ", - говорится в сообщении. Боломбой, в свою очередь, отметил, что он "горд стать частью великой страны". "Сделаю все возможное, чтобы представлять Россию и ЦСКА наилучшим образом", - пообещал баскетболист.

Боломбой также имеет украинский и американский паспорта. Он родился в Донецке. Мать баскетболиста - русская, отец - конголезец. Баскетболист провел всю профессиональную карьеру в США, куда переехал с Украины в четырехлетнем возрасте. К ЦСКА он присоединился в августе. Тогда же началась процедура оформления российского гражданства.

Джоэль Боломбой. Фото: cskabasket.com

Ранее "Страна" сообщала, что Боломбой помог "Юте" победить лидера в матче НБА.

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