Сегодня, 13 ноября, сборная Украины в ходе подготовки к выездному матчу Лиги наций УЕФА против команды Словакии проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский".

Футболисты и тренерский штаб Андрея Шевченко приглашают болельщиков на главную футбольную арену страны. Открытая тренировка начнется в 18.00, передает пресс-служба ФФУ.

Фото: ffu.ua

Тех, кто придет на встречу со сборной, ждет знакомство с тренировочным процессом команды, возможность взять автограф у футболистов, сфотографироваться со своими кумирами и получить подарок на память. Вход на тренировку - свободный.

Напомним, что матч Словакия - Украина состоится 16 ноября в Трнаве (начало - в 21.45 по киевскому времени).

Ранее "Страна" сообщала, что Шевченко вызвал на сбор перед матчами со Словакией и Турцией сразу 9 легионеров.