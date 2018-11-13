В понедельник, 12 ноября, на стационарный телефон заместителя генерального директора по вопросам развития и коммуникации музея истории Украины во Второй мировой войне Людмилы Рыбченко на протяжении дня названивали неизвестные и угрожали физической расправой.

Об этом "Стране" стало известно из информированных источников в правоохранительных органах. Замдиректора Людмила Рыбченко не догадывается, с чем связаны эти угрозы. Она полагает, что вряд ли претензии могут быть именно к ней - скорее, к деятельности музея. Женщина сообщила о данном факте в правоохранительные органы.

В полиции приняли заявление и зарегистрировали уголовное производство по ч.1 ст.129 УК Украины (Угроза убийством). Преступникам грозит до двух лет лишения свободы. На сегодняшний день полиция пытается отследить звонки и допускает, что это может быть дело рук психически неуравновешенных людей со своими взглядами на историю.

В Киеве часто психически больные по телефону "минируют" разные госучреждения или высказывают по телефону другие угрозы. Раздобыть номера телефонов дирекции, расположенной на улице Лаврской, 24 в Киеве, не проблема: они есть на официальном сайте музея.

Напомним, в Киеве из-за угрозы минирования эвакуировали ТЦ "Украина".

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