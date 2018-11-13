Полиция открыла уголовное производство по факту отсутствия теплоснабжения Кривом Роге. Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

"Действия должностных лиц, не принявших решение о подаче газа в котельные города, полиция будет расследовать как служебную халатность. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Уточним, что санкция данной статьи предусматривает наказание от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, накануне похолодания из-за долгов местного предприятия "Нафтогаз" отключил газоснабжение городским криворожским котельным. Это вызвало резонанс среди горожан и 12 ноября у здания "Криворожгаза" состоялся митинг, участники которого требовали подать газ в котельные Кривого Рога.

Ранее "Страна" писала о том, что глава "Нафтогаза" объяснил, кому нужно заплатить, чтобы запустить "Криворожскую теплоцентраль".