Новый главный тренер сборной Словакии Павел Гапал перед играми в Лиге наций УЕФА провел пресс-конференцию, на которой рассказал о планах команды накануне матчей своей команды против Украины и Чехии.

"Мы знаем положение в группе и математику тоже. Важны обе встречи и готовиться мы будем к каждой индивидуально. Мы должны взять очки в матче против Украины, чтобы отправиться в Прагу с пониманием, что нам нужна просто победа, а не с разрывом в два мяча. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы добиться выигрыша в обоих поединках.

Мы предоставим игрокам максимум информации, как по сборной Украины, так и по сборной Чехии. Матч с украинцами чрезвычайно важен для турнирной ситуации. Я хочу пригласить зрителей прийти и помочь нам на прекрасном стадионе в Трнаве. Я уверен, что переполненные трибуны заставят игроков делать все возможное и невозможное, чтобы порадовать болельщиков",- заявил Павел Гапал, передает Футбол 1.

Напомним, свой последний поединок группового раунда Лиги Наций сборная Украины проведет 16 ноября. В Трнаве "сине-желтые" сыграют с подопечными Павела Гапала, для которого этот матч будет дебютным.

Положение в группе В1 Лиги наций УЕФА

Фото: terrikon.com

Ранее "Страна" сообщала, что Шевченко вызвал в сборную Украины Шведа и Борячука на игру со словаками в Лиге наций УЕФА.