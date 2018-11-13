12 ноября пограничники нашли номерные пломбы Центральной избирательной комиссии Украины в автомобиле, следовавшем из неподконтрольной территории Донбасса. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

"В КПВВ "Новотроицкое" военнослужащие Донецкого пограничного отряда во время осмотра транспортного средства, прибывшего из временно оккупированной территории Украины, обнаружили номерные пломбы ЦИК Украины", – говорится в сообщении. Отмечается, что гражданина, который их перемещал, вместе с находкой передали сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения обстоятельств.

Напомним, 11 ноября в непризнанных Украиной выборах "главы ДНР" и "депутатов". Явка составила свыше 80%. Победу на выборах "главы ДНР" с 60,85% голосов одержал Денис Пушилин.

Ранее "Страна" сообщала, что вступил в силу закон, по которому за нарушение госграницы могут посадить на 3 года.

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