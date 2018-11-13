Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, когда станет футбольным тренером и что помощником может стать его друг Артем Милевский.

"У меня есть цель, к которой я продолжаю идти - это тренерская лицензия. Потом уже все остальное. Нужно все делать поэтапно, преодолевая ступеньку за ступенькой. Идти только вперед", - рассказал Алиев в интервью Футбол 1.

- Мечтаете когда-нибудь возглавить киевское Динамо?



- Понимаю, что на данный момент это невозможно. Нужно на вещи смотреть реальными глазами. Когда у меня будет лицензия и необходимый тренерский опыт, тогда со временем можно будет говорить о киевском Динамо. Для того, чтобы возглавить "бело-синих", нужно перед этим поработать в других командах и показать какие-то результаты. Просто так в Динамо не берут: ни игроков, ни тренеров. Перед этим клубом всегда стоят большие задачи. Меня это радует. Всегда хочу быть лучшим и выжимать максимум. Так у меня было в бытность игроком, аналогичного направления буду придерживаться в тренерской работе.

- В будущем дуэт Алиев - Милевский может возродиться в качестве тренеров?

- Все возможно. Почему бы и нет? Я дружу с Артемом и всегда с ним общаюсь. Думаю, что такая тренерская связка возможна. Может быть, мы не успели порадовать людей как футболисты, значит, будем стараться радовать на тренерском мостике. В Милевском я всегда уверен. Мне кажется, что это взаимно. Мы с Темой можем смело идти в разведку. Я даже в нем не сомневаюсь. Знаю, что он никогда не предаст и не подставит. Уверен, что он обо мне думает так же.



Ранее "Страна" сообщала, что лучшим игроком 15 тура в УПЛ признали полузащитника Динамо Николая Шапаренко.