В третьем квартале этого года Радикальная партия Олега Ляшко оплатила рекламу на телеканалах 112 и NewsOne за деньги, полученные из государственного бюджета Украины, сообщает Комитет избирателей Украины. При этом политсила поддерживает санкции против этих каналов.

В течение июля-сентября партия потратила на рекламу по телевидению 3 миллиона гривен. Из них 900 тысяч гривен бюджетных средств в конце августа получил телеканал 112. Еще 900 тысяч получила ООО "Новости 24" за "размещение информационных роликов в эфире телеканала" NewsOne.

Несмотря на это, в октябре большинство народных депутатов Радикальной партии - 16 политиков, в том числе Олег Ляшко - поддержали санкции против 112 и NewsOne. Официально каналы подозревают в использовании "дискурсивных практик российской имперско-шовинистической пропаганды".

"С одной стороны, Радикальная партия поддерживает санкции в отношении 112 канала и NewsOne, обвиняя их в российской пропаганде. С другой стороны, за месяц до голосования в Раде перечисляет этим каналам значительные суммы средств за размещение рекламных роликов, что выглядит, мягко говоря, нелогично. При этом речь идет о расходовании именно государственных средств, полученных партией из бюджета", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего в июле-сентябре РПЛ потратила 12,9 миллионов гривен. Треть средств - 4,8 миллионов - партия направила на рекламу (3 миллиона - на рекламу по ТВ и 1,5 миллиона - на печатные СМИ). При этом из 12,9 миллионов расходов только 87 тысяч гривен были собственными средствами партии. Остальные - деньги из госбюджета, отмечает КИУ.

4 октября Верховная Рада проголосовала за внесение на рассмотрение СНБО предложение санкций против NewsOne и 112. Депутаты поддержали петицию "Прекратить антиукраинскую деятельность этих телеканов на сайте парламента. Ограничения предусматривают меры вплоть до лишения лицензий и блокировки активов. В социальных сетях задавались вопросом: "Это уже европейское будущее или нет?"

Ранее "Страна" писала, что "Батькивщина" заплатила за рекламу "Нового курса" почти 100 миллионов и избежала проверок.