Соломенский районный суд Киева оставил на должности зампредседателя правления государственного банка Ощадбанк Ирину Земцову, которую детективы НАБУ подозревают в причастности к хищению 20 млн долларов кредита агрохолдингом "Креатив". Об этом сообщает "Слово и Дело".

Уточняется, что соответствующее решение принял следственный судья Соломенского райсуда Максим Вишняк.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка просил суд отстранить Земцову от должности, поскольку существуют риски ее влияния на свидетелей или других подозреваемых; сокрытие, искажение или уничтожение вещественных доказательств, а также препятствование следствию иным образом.

Выслушав доводы прокурора, суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Напомним, 25 октября суд отправил под арест Ирину Земцову. А 26 октября Земцова внесла залог в семь миллионов гривен и вышла из-под стражи.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ установили, что в 2013 - 2014 годах через коррупционную кредитную схему группа лиц вывела из "Ощадбанка" 20 млн долларов, что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн.

В рамках открытого уголовного производства были задержаны 10 подозреваемых, в том числе сын нардепа от "Народного фронта" Станислава Березкина - Максим Березкин.