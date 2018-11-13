Членам ОПГ, которые держали украинцев в трудовом рабстве и заставляли их бесплатно работать на сельскохозяйственном предприятии в Одесской области, избрали меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева на странице в Facebook.

Отметим, что группировка держала в рабстве 94 человека, старшему из которых было 67 лет, младшему - 14. Среди них были и мужчины, и женщины. При этом в ловушку попадали люди в тяжелой жизненной ситуации, их вербовщики находили на вокзалах в 22 областях Украины. У потерпевших не только забирали деньги и телефоны, а также заставляли их работать по 13 часов на полях, не выплачивая за это зарплату, кроме того, они вынуждены были жить в условиях полной антисанитарии. Тех, кто возмущался и не повиновался, били и унижали морально.

В прокуратуре отмечают, что организаторами ОПГ оказалась семейная пара: гражданин Грузии и украинка. В подчинении у них было трое вербовщиков ромской национальности, за каждого привезенного "раба" они получали по 500 гривен. Также в группировке были охранники и другие связанные с преступной деятельностью лица. 13 задержанным объявлено подозрение по ч. 3 ст. 149 УК Украины (Торговля людьми) и избраны меры пресечения. Трем фигурантам – в виде содержания под стражей без права на залог, девяти – арест с залогом, еще одной подозреваемой – круглосуточный домашний арест. В зависимости от роли каждого из участников им грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

Скриншот: Facebook/ Прокуратура міста Києва

Напомним, в Украине резко усилилась торговля людьми с целью трудовой эксплуатации.

Также мы писали, что Украина вошла в топ-50 стран с самым высоким уровнем современного рабства.