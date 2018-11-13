В Смеле Черкасской области из-за отсутствия теплоснабжения горожане пикетируют здание городского совета. Об этом сообщает "112 Украина".

"К горсовету Смелы пришли около 100 человек. Все они сегодня не имеют тепла в своих домах. Долги более 46 млн грн, отсутствует центральное теплоснабжение. К людям вышел мэр, он оправдывается в том, что недавно стал городским головой и обещает сделать все для того, чтобы тепло в домах смелян появилось", - сообщила корреспондент.

Отмечается, что сегодня смеляне будут выражать свою позицию не только у городского совета, но и у районной больницы, где также отсутствует теплоснабжение, поэтому в палатах стационара больных вынуждены согревать с помощью электроприборов. Кроме того, горожане собираются ехать в Киев и выражать свой протест у офиса "Нафтогаза".

Позже стало известно, что местные жители перекрыли трассу, которая ведет в Киев. Они пропускают только рейсовый транспорт и кареты скорой помощи.

В отсутствии теплоснабжения жители Смелы обвиняют как местную, так и центральную власть. Горожане сетуют, что за 2 года местные чиновники не смогли найти варианты для решения вопроса, из-за того что 8 лет вопросами тепла занимался частный предприниматель, с которым 2 года назад разорвали контракт, и теперь город обслуживается коммунальным предприятием.

Ранее "Страна" сообщала, что в Смеле из-за отсутствия отопления школы приостановили занятия.

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