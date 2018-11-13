Вчера, 12 ноября, сборная Украины собралась в Киеве на очередные сборы для подготовки к завершающему матчу в Лиге наций УЕФА против Словакии и товарищеской встрече со сборной Турции.

Главный тренер нашей команды Андрей Шевченко вызвал в сборную трех новичков - Виталия Миколенко (Динамо), Марьяна Шведа (Карпаты) и Андрея Борячука (ФК Мариуполь).

По традиции дебютанты сборной Украины спели команде песню .

Марьян Швед и Виталий Миколенко исполнили знаменитый хит "Черовна рута", сообщает FootballHub в своем Twitter.

Фото: Twitter

Видео: facebook.com/footballhubua/

Честно признаться, стать звездами эстрады у парней вряд-ли получится, но главное не это, а то как они будут сражаться на футбольном поле за честь страны.

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Украины победила Чехию и вышла на высший уровень Лиги Наций.