10 ноября в Польше, в селе Сарнув Силезского воеводства, произошло ДТП, в результате которого погибли две гражданки Украины, еще одна находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает "Польское радио".

По информации издания, все три женщины - пешеходы. Вечером они переходили дорогу на освещенном переходе, где их и сбил 36-летний поляк за рулем автомобиля Hyundai Tucson. Известно, что 44-летняя и 39-летняя женщины погибли на месте. 46-летняя украинка была госпитализирована, но ее состояние оценивается как тяжелое.

Сообщается, что после того как Hyundai наехал на женщин, одна из них упала в канаву, другую отбросило на противоположную сторону дороги, а третья попала под колеса едущего позади автомобиля Volkswagen. Именно ей удалось выжить.

Водитель, по результатам экспертизы, был трезв. Сейчас проводятся исследования, чтобы определить, не был ли он под воздействием наркотиков. Обвинения против него уже выдвинуты. Ему угрожает до 8 лет тюрьмы.

Фото: bedzin.slaska.policja.gov.pl

Напомним, украинский автобус, в котором ехали десятки пассажиров, угодил в ДТП на дороге в Польше.

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