12 ноября в возрасте 95 лет умер Стэн Ли, легендарный автор комиксов и создатель множества персонажей вселенной Marvel. О смерти художника сообщила его дочь. Перед смертью его состояние ухудшилось, его срочно госпитализировали в больницу, но спасти не смогли.

Проблемы со здоровьем

Стэн Ли страдал от нескольких серьезных заболеваний. В частности, у него были проблемы со зрением и пневмония. В начале 2016 года Стэн Ли пожаловался, что потерял возможность читать и писать. А в феврале этого года бывшего президента Marvel госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыхательными путями. Позже врачи сообщили, что состояние Ли стабилизировалось.

Биография Стэна Ли

Полное имя художника - Стэнли Мартин Либер. Он родился в декабре 1922 года в Нью-Йорке, в семье еврейских иммигрантов румынского происхождения. У него был один младший брат – Ларри.

После окончания школы Стэн Ли работал на многих работах: он занимался написанием некрологов для службы новостей и пресс-релизов по Национальной программе туберкулезного центра, доставкой сэндвичей в офисы, продажей подписок на газету New York Herald Tribune.

В 1939 году издатель комиксов Мартин Гудман предложил 17-летнему Ли принять участие в начинающем издательстве комиксов Timely Comics. Первый комикс Стэна Ли опубликовали в 1941 году – тогда появился "Капитан Америка". Успешная карьера была прервана военной службой. В октябре 1942 года Стэн Ли был призван в армию США, где прослужил до октября 1945 года.

Во время службы он познакомился с Уильямом Сарояном - американским писателем, который был удостоен Пулитцеровской премии, но отказался от нее. В военные годы они вместе писали сценарии, а также снимали фильмы и видеорепортажи. Сароян срисовал образ одного из героев своего романа "Приключения Весли Джексона" со Стэна Ли.

После службы Стэн Ли продолжил карьеру как создатель комиксов в своем издательстве, которое позже устроило ребрединг и сменило свое имя на Atlas Comics. В 1961 году компания заявила себя на мировом рынке как Marvel Comics.

Сначала Стэн Ли подписывался псевдонимом, потому что решил, что начнет использовать настоящее имя, когда создаст по-настоящему отличные работы. Однако известность застала его именно с этим именем, поэтому в итоге он просто сменил паспортные данные.

Стэн Ли был одним из основных создателей персонажей вселенной Marvel. В сотрудничестве с несколькими художниками он придумал Человека-паука, Железного человека, Тора, Людей Икс, Фантастическую четверку. Также он был продюсером и актером.

Стэн Ли был женат, его супругой была актриса и модель Джоан Ли. Пара поженилась в 1947 году и прожила вместе почти 70 лет. Джоан умерла в прошлом году от рака. У пары есть дочь Селия. Также у них был сын, но он умер во младенчестве.

Камео Стэна Ли в фильмах Марвел

Стэн Ли известен даже тем, кто не читает комиксы, но любит кино про супергероев. Он снимался в камео (маленькой роли) в каждом фильме студии Marvel. Его можно увидеть в таких фильмах, как "Мстители", "Тор", "Человек-паук", "Железный человек", "Первый мститель. Капитан Америка", "Мстители. Война бесконечности" и многих других. Обычно это крошечная роль – человек в толпе, водитель автобуса, почтальон, сотрудник библиотеки и т.д.

Стэн Ли успел наперед сняться в ценах для будущих фильмах Marvel. В частности, мы сможем его увидеть в таких фильмах, как "Капитан Марвел", "Мстители 4" и "Человек-паук: Далеко от дома". Это лишь те, о которых известно. Поговаривали, что в планах было отснять много камео Ли на долгие годы вперед. Не исключено, что его будут вводить в сюжет и другими способами – так, в одном из фильмов он присутствовал лишь в виде изображения на плакате.

В последний раз зрители видели Стэна Ли в фильме "Веном" в самом конце. Он сыграл старика-прохожего с собачкой, который советует главному герою не сдаваться в попытках вернуть возлюбленную.