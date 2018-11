На израильско-палестинской границе очередное обострение. Исламистская группировка ХАМАС наносит ракетные удары по территории Израиля из сектора Газа, Иерусалим отвечает авиаударами. Обе стороны заявляют о погибших и разрушениях.

Из-за обострения 11 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Париж, где он находился на мероприятиях по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны и вернулся в страну. "Страна" разобралась, что сейчас происходит на Ближнем Востоке

Вооруженное крыло ХАМАС начало бомбардировать Израиль в ответ на операцию израильского спецназа в секторе Газа в ночь на 12 ноября, в результате которой были убиты семь палестинцев, в том числе высокопоставленный командир группировки.

Что говорят в Израиле. Израильская армия сообщила, что во время операции началась перестрелка с палестинскими радикалами. Военные указали, что ни один из военнослужащих, участвовавших в операции, захвачен не был. По данным СМИ, несколько израильских спецназовцев получили ранения и были доставлены вертолетом в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, что в 40 км от сектора Газа. Позже выяснилось, что подполковник израильского спецназа был убит и еще один офицер был ранен в перестрелке.

Что говорят в Палестине. Согласно палестинским источникам, израильские военные проводили операцию в секторе Газа, в трех километрах от границы. Перестрелка началась после того, как вооруженные члены ХАМАС остановили гражданский автомобиль, в котором ехали израильские военные.

Представители военизированного крыла ХАМАС заявляют, что израильтяне открыли огонь, в результате чего погиб командир "Бригад Иззэддина аль-Кассама" (боевого крыла контролирующего Газу движения ХАМАС) Нур Бараке, предположительно отвечавший за строительство туннелей под границей с Израилем.

Телеграмм-канал Directorate 4 также сообщил некоторые подробности спецоперации. По его данным, израильский спецназ проник на территорию сектора Газа для убийства, по другой версии для захвата Нур Барка. В результате завязавшегося боя палестинец был убит, а израильским спецназовцам пришлось прибегнуть к помощи ВВС. Прикрывая отступление военных на земле, авиация нанесла серию ударов. В результате погибли еще несколько боевиков и мирных жителей, включая одного из полевых командиров Мухаммеда Кара.

Что говорят независимые журналисты. По данным ВВС, скорее всего речь шла о разведывательной операции, которая столкнулась с препятствиями.

Ситуация с напряженностью. В целом, несмотря на попытки урегулировать ситуацию, напряженность между Израилем и ХАМАС растет. С марта в секторе Газа были убиты более 200 палестинцев, большая часть во время протестов после открытия посольства США в Иерусалиме. Со стороны Израиля погиб один солдат. убитый снайпером.

Напомним, что с тех пор, как ХАМАС захватил власть в Газе в 2007 году, Палестина остается разделенной. У движения Фатх, которое руководит Палестинской национальной администрацией и чьим лидером является Махмуд Аббас, власть осталась только на Западном берегу реки Иордан.

11-12 ноября. На спецоперацию Израиля в ХАМАС ответили массированным ракетным ударом и выпустили более 100 ракет по югу Израиля. Большую часть из них перехватила израильская система противоракетной обороны "Железный купол", но некоторые ракеты упали в жилых районах. Например, одна из них попала в пустой автобус. В результате серьезно пострадал 19-летний молодой человек. Также в Армии Израиля сообщили о нескольких разрушенных домах.

В ответ на обстрел израильские военные поразили около 30 военных целей в секторе Газа. Среди разрушенных объектов была телестанция движения ХАМАС Al-Aqsa. В пятиэтажное здание попали шесть ракет. Персонал был предупрежден о готовящемся ударе и эвакуирован. О пострадавших не сообщалось.

Также в результате израильских авиаударов была разрушена гостиница "Амаль" в центре Газы и штаб-квартира разведки ХАМАС.

По данным СМИ, в результате этого авианалета погибли трое палестинцев и пятнадцать были ранены.

Израильские военные опубликовали видео авиаудара по штаб-квартире разведки ХАМАС.

We struck Hamas’ military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.

This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.

Hamas intentionally established their HQ next to a school. pic.twitter.com/nuHoLmlcD9