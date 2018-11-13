Министр обороны Украины Степан Полторак на следующей неделе уволит двух своих заместителей. Об этом он сообщил в комментарии "5 каналу".

По его словам, уже в ноябре будут уволены два его заместителя, при этом весь процесс будет проходить по новой методике, с соблюдением новых правил увольнения из ВСУ. При этом Степан Полторак напомнил, что первым, кто был уволен по новым правилам, был он сам. На сегодняшний момент приказ министра обороны, который определяет, какие категории военных чиновников будут увольняться, практически завершен.

Отметим, что по новым правилам будут увольняться, в том числе, военные-контрактники. "Такие традиции будут введены в ближайшее время. И все будет по-другому", - сказал Полторак.

Напомним, Порошенко уволил первого заместителя командующего Нацгвардии Кривенко.

Также мы писали, что при увольнении "на гражданку" министр обороны Полторак получил 1,4 млн гривен выходного пособия.