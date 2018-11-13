Бывший глава государственной фискальной службы Украины (ГФС) Мирослав Продан выехал из Украины на территорию Молдовы. Об этом в своем Facebook сообщил журналист Евгений Плинский.

"Продан сбежал из Украины! По информации моих источников, в эти выходные, экс-и.о. главы ГФС Мирослав Продан, который обещал побороться на конкурсе за должность главы ГФС, сбежал в Молдову.

Побег был совершен через пункт пропуска "Могилев-Подольский". Комичности ситуации добавляет то, что вывезли его, чуть ли не в багажнике, на "евробляхе" под управлением молдаванина.

Причина побега - очевидна. Как я уже говорил ранее, над всей таможенно-налоговой вертикалью Гройсмана нависла угроза массовых задержаний, и Мирослав Васильевич в этой цепочке со своей недвижимостью в Турции был самой "вкусной" персоной.

В рамках расследования его деяний, Продана несколько раз вызывала на допрос САП, но он не являлся.

Ближайший допрос должен был быть завтра, в среду, 14 ноября, после которого, в случае неявки, могло последовать его задержание.

Поэтому Продан решил не испытывать судьбу, а просто сбежать из страны. Кто следующий?", - задается вопросом журналист.

Фото: facebook.com/EvgeniyPlinskiy

Ранее "Страна" сообщала, что Продан ушел в отставку после того, как НАБУ расследовало дело о незаконном обогащении.

Также мы рассказывали, что что происходит в ГФС и на таможне после скандальной отставки Продана.