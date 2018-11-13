Неподконтрольная территория Донбасса не может быть интегрирована в Украину как "российская колония". Об этом в комментарии по поводу так называемых "выборов в ЛДНР" сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, передает пресс-служба министерства на странице в Facebook.

"Из Кремля уже успели поздравить своих марионеток с фейковыми выборами. Ну что сказать, сами придумали, сами провели, сами себя поздравляют!", - сказал Павел Климкин.

По его словам, все более очевидной становится изоляция России в мире, который смеется над РФ. Также министр иностранных дел добавил, что только людям на оккупированных территориях Украины не до смеха.

Климкин заявил, что в Украине может быть только свободный европейский Донбасс, а переходные к этому периоды должны обсуждаться.

Скриншот: Facebook/ Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Напомним, в ООН осудили "выборы в ЛДНР" и отметили, что они не соответствуют Конституции Украины и минским соглашениям.

Также мы писали, что в Госдепе США официально осудили "выборы на Донбассе" и назвали их фиктивными.