Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна не готова председательствовать в Совете Европейского Союза с 1 января 2019 года. Об этом сообщает АР.

Йоханнис заявил, что существует политическая необходимость заменить правительство, которое он считает некомпетентным. Президент Румынии выступил за отставку социал-демократического правительства премьер-министра Виорики Денчиле, которая заняла свой пост в январе. По словам Йоханниса, фактически министрами руководил председатель правящей социал-демократической партии Ливиу Драгня, которого в июне текущего года осудили за коррупцию.

Кроме того, на прошлой неделе неожиданно ушел в отставку министр по европейским делам Виктор Негреску.

Ранее министр финансов Румынии Еуджен Теодорович заявил, что страна планирует вступить в еврозону в 2024 году. Более детальный, поэтапный календарь подготовки вступления Румынии в еврозону будет представлен в декабре этого года.

Ранее "Страна" писала о том, что сейсмологи Румынии обещают, что новые землетрясения в зоне Вранча будут не скоро.

Также мы сообщали, что румынские венгры пожаловались в ООН на притеснения нацменьшинств в Украине.