Народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем подал в суд гражданский иск, требуя возмещения ему материального и морального ущерба с Умолта Темербулатова, Ахмеда Саитова и Магомед-Салих Саитова, обвиняемых в совершении хулиганских действий по отношению к парламентарию весной нынешнего года.

Об этом "Стране" сообщил адвокат подозреваемых юношей-чеченцев Олег Ищенко.

В исковом заявлении, которое направил 26 октября в Шевченковский райсуд Киева Найем, говорится: действия его обидчиков привели к нанесению нардепу телесных повреждений в виде перелома челюсти и сотрясения мозга. Курс лечения и затраты на получение правовой помощи парламентарий оценил в 50 тыс грн. А кроме того, он заявил о моральном ущербе на 3,2 млн грн суммарно к подозреваемым в деле о его избиении.

Найем отмечает, что в результате потасовки на Бессарабке, были унижены его честь, достоинство, престиж и деловая репутация как народного депутата Украины. Кроме того, парламентарий посетовал на значительные моральные переживания, которые он понес в результате инцидента 30 апреля.

"Все эти обстоятельства в виде ухудшения состояния здоровья, порчи моей репутации, в том числе как народного депутата, причиняют мне душевную боль и страдания за несправедливость, проявленную по отношению ко мне, неуважение с их стороны (имеются в виду обвиняемые - Прим. Ред.) минимальных норм морали и правил поведения, что вылилось в открытое избиение за высказанные замечания и просьбы быть людьми", - указано в иске парламентария.

Ранее "Страна" писала, что прокуратура Киева передала в Шевченковский райсуд материалы производства о нападении на Мустафу Найема. При этом парламентарий решил отсудить у адвоката своих обидчиков Олега Ищенко 100 тыс грн.