В ООН еще раз подчеркнули, что так называемые "выборы", которые прошли в "ЛДНР" 11 ноября, не являются конституционными, а также противоречат минским соглашениям. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на официальном сайте ООН.

Так, по словам заместителя пресс-секретаря ООН Фархана Хака, решения, противоречащие Конституции Украины, в принципе противоречат тем договоренностям, которые были достигнуты в Минске. Также Фархан Хак напомнил, что Совбез ООН и вся организация в принципе поддерживают только мирное решение конфликта на востоке Украины, которого можно достичь лишь соблюдая минские соглашения.

Таким образом, ООН не поддерживает "выборы в ЛДНР" и призывает все заинтересованные стороны воздержаться от любых односторонних шагов, которые могут углубить раскол.

Напомним, в ЦИК Украины заявили, что "выборы" на Донбассе нелегитимны и не имеют каких-либо правовых последствий.

Также мы публиковали пять главных вопросов о последствиях голосования в "ЛДНР" для войны и мира на Донбассе.