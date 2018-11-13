Уже месяц прошел с тех пор, как 15 октября в полноценном режиме в Украине внедрили систему TruCam. За это время количество зафиксированных нарушений превысило отметку 8 тысяч. Об этом за ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого сообщает "Укринформ".

Измерение скорости при помощи лазерных измерителей позволило патрульным составить 8 тысяч протоколов о превышении разрешенной скорости движения, при этом реальное количество нарушений скоростного режима еще больше.

По словам Билошицкого, радары помогают снизить общую скорость на дорогах Украины, что, по его мнению, поможет уменьшить количество ДТП.

Напомним, с 16 октября полиция начала штрафовать за превышение скорости и использовать радары TruCam. Мы публиковали карту постов.

Также мы писали, что Аваков хочет, чтобы половину штрафов с TruCam получало МВД.