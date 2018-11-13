Представители 6 стран прослушали аудиозапись убийства журналиста Джамаля Хашогги, которая попала в распоряжение турецких властей. Об этом со ссылкой на интервью президента Турции Реджепа Эрдогана газете Hurriyet сообщает ТАСС.

Эрдоган заявил, что аудиозапись была предоставлена всем желающим, так как турецкая разведка не пытается скрыть какие-либо факты. Так, запись была предоставлена представителям Саудовской Аравии, США, Франции, Канады, Германии и Великобритании.

"Офицер саудовской разведки был в шоке от того, что он на ней услышал", - заявил президент Турции. Также он сообщил, что, по мнению этого офицера, "у преступника, скорее всего, героиновая зависимость, потому что на такое способен только такой человек".

По словам Эрдогана, "наследный принц Саудовской Аравии пообещал сделать все возможное, чтобы раскрыть данное преступление".

Напомним, Эрдоган заявил, что знает, где скрывается убийца журналиста Хашогги.

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