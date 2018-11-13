Отопительный коллапс в Кривом Роге и Смеле вызвал вал обсуждений в соцсетях. Напомним, в этих городах в морозную погоду отключено отопление и горячая вода.

Причина - долги перед "Нафтогазом". Как они появились и почему раньше в Украине не отключали от тепла целые города - "Страна" уже разбиралась в материале "Холодные батареи или газовые бунты". А пока на очереди - отключение еще в нескольких крупных населенных пунктах.

В правительстве тем временем ведут себя так, будто ничего не происходит. И даже заверяют, что высоких цен на отопление украинцы не почувствуют - мол, субсидии закроют потребности тех слоев населения, которые не в силах оплатить драконовский тариф. Однако ситуация в Смеле и Кривом Роге лишь подчеркивает разительный контраст между словами чиновников и тем, что творится на самом деле.

"Страна" собрала отзывы на коммунальную катастрофу в украинской провинции.

"По состоянию на настоящий момент без отопления этой зимой норовят оставить Павлоград, Смилу и Кривой Рог.

Еще присутствуют проблемы в Северодонецке, Горском и Золотом, но сложно сказать, являются они следствием украинского р...дяйства или всё-таки обусловлены военными реалиями.

Однако и примеров из первого абзаца достаточно для того, чтобы констатировать: процесс, что называется, пошел", - оценивает ситуацию журналист Юрий Ткачев у себя в telegram.

Экономист Андрей Головачев сопоставляет скорость нарастания проблем с отоплением и введением языковых квот.

"Смела замерзает! Очень жаль! Зато "мовна квота" доведена до требуемых 35%!

Интересно, что обратную связь между борьбой за " мовные квоты" и отсутствием тепла, мало кто замечает. Между тем она существенна.

Чем большая местная власть старается выполнить гуманитарные требования центра, тем меньше внимания она уделяет насущным делам своей громады. И наоборот.

Можно, например, поставить за цель - довести квоту до 100%! Но , правда , тогда все развалится и придет в запустение. Так и будет происходить, если нынешняя власть не перестанет заниматься не свойственными ей задачами.

Впрочем, тепла в Смеле (и не только в ней , кстати) нет именно потому, что в Украине отсутствует местное самоуправление , как таковое . И при первой же проблеме жители по старинке жалуются по инстанции: губернатору, премьеру или сразу Царю -Батюшке, а не пытаются решить на своем уровне. Они не ощущают себя собственниками активов своей громады и поэтому у них не развилось чувство коллективной ответственности за самих себя.

Отсюда вывод:

Любые изменения к лучшему в Украине необходимо начинать с возрождения реального местного самоуправления, с передачи всех полномочий и налогов на места. Тогда, глядишь, и не нужны будут все эти бесполезные антикоррупционные органы. Тогда, глядишь, народ сначала научится выбирать себе власть и контролировать ее на местном уровне, прежде, чем сразу же за ВР браться".

Экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко объясняет, что происходит с долгами за газ и почему в Украине отключают от тепла целые города:

"Простое объяснение того,что сейчас происходит с газом.

Представьте себе - старый дырявый водопровод, в котором резко подняли давление. Естественно - где-то начинает рвать. Трубы магистральные, задвижки, запорная арматура, трубы в домах, краны и тд.

И все молятся - только бы рвануло не у меня!

Нефтегаз вместе с умным Гройсманом новой ценой на газ резко подняли "давление" по всей цепочке - Нефтегаз-облгазы-ТКЭ-муниципалитеты-население. Вот и начинает "рвать" в слабых местах.

Там где люди потребляют газ непосредственно на котле все проще и банальнее: нет денег и нет субсидии - отключаешься, мёрзнешь или палишь дрова. И молишься. Грустно, одним словом.

Сложнее с ТКЭ. По всей цепочке полный бардак, огромные долги, непонятные отношения и полная коллективная безответственность.

Сейчас происходит поиск "слабого звена".

Где-то им объявляют горгаз ( Кривой Рог), где-то ТКЭ (Киев), где-то Мэра (Смела) или "коммерсов".

Под шумок все норовят обхитрить ( это мягко) друг-друга, срубить деньжат на проблемах и перевести стрелки друг на друга. Короче - классика жанра с пауками в банке.

И абсолютно никто в стране не берет на себя ответственность прямо сказать - что делать с долгами, старыми, нынешними и будущими?! Кто, что и когда у кого-то будет забирать за долги?!

ТЭЦ, ТКЭ, облгазы, котельные, залоговое имущество и тд - это все для большинства народа абстракция и кто будет их собственником народ не очень то и волнует.

А вот кто первым скажет, интересно - когда у народа будут забирать имущество и жилье за долги? И куда тогда ему деваться? И что делать с этим жильем, кто в нем будет жить?

А если нет - кто тогда будет гасить эти долги? И что он, народ, тогда будет делать в ответ?

Наши заокеанские и европейские партнеры знают, но хотят, чтобы это озвучил Петр. Петр тоже знает, но хочет, чтобы это озвучил Владимир.

Владимир хотел бы разделить эту участь с депутатами, но тем избираться скоро.

Все вместе с радостью бы предоставили это право мэрам, но тем жить в этих городах. Порвут их за это.

Но вот беда то в одном. Если ничего не забирать, то и проблема долгов будет вечной. И никакой даже видимой реформы не будет. И никаких инвестиций и никакой модернизации.

Складывается впечатление, что выхода нет. Это не так!

Основная причина - полностью провальная и бездарная тарифная политика на фоне фактической подмены системных изменений пустыми псевдорыночными лозунгами и красивыми презентациями".

Журналист Александр Дубинский считает происходящее в Смеле и Кривом Роге прологом к массовым протестам по поводу цен на газ:

"Ситуацию с газовым бунтом в Кривом Роге - можно считать началом народных протестов против высоких цен на газ.

Сокращение субсидий, на которые в 2019 году в бюджете заложены 55 млрд гривен при минимальной потребности в 90 млрд. Массовые отказы в предоставлении субсидий и наростающие неплатежи - будут приводить к вспышкам протестов по всем городам страны.

На очереди, кстати, Смела, где сегодня объявлено чрезвычайное положение. А тариф на отопление установлен на уровне 88 (!) гривен за квадратный метр площади.

Причина та же, что в Кривом Роге. Поставщик тепла в г. Смела – КП "Смілакомунтеплоенерго" имеет многомиллионные долги перед НАК "Нафтогаз", которые до сих пор не были уплачены.

По этой причине отопление города так и не было начато.

Подписчики попросили меня немного в ней разобраться, и я могу поделиться результатами анализа ситуации - которая, уверен, типична для большинства городов страны.

Долги городу достались от предыдущего поставщика ООО "Смела Энергоинвест". Это предприятие якобы украло деньги, которые предназначались для Нефтегаза.

Проблема возникла еще в феврале 2018 года, но до сегодняшнего дня городская власть ее так и не соизволила решить.

Они воспользовались более простым способом - проявили желание работать с частным трейдером - "Газ импекс". При чем на информационной платформе "Укртрансгаза" про данного трейдера отсутствует какая-либо информация.

В результате сотрудничества КП "Смілакомунтеплоенерго" также стала должна "Газ импекс" порядка 2,5 млн. грн.

Мер г. Смела Алексей Цибко 6 ноября 2018 пытался "впарить" еще одного трейдера -"Евроенерготрейд", при этом заявляя, что у города отсутствуют деньги, а для поставок газа необходим кредит. Под который городские власти готовы заложить коммунальное имущество - и таким нехитрым способом его украсть через формирование еще больших долгов.

Цена, по которой частный трейдер готов поставлять газ - 11,5 тыс. гривен за 1тыс. куб. метров газа. Исходя из такой стоимости газа, стоимость отопления 1м.кв. будет составлять 88-100 грн.

На сегодняшний день, самая минимальная цена, для предприятий теплокоммунэнерго предоставляется НАК Нафтогазом и составляет– 8,3 тыс. грн., а конечная цена газа для населения – 8,5 тыс. грн.

Но те в свою очередь, газ коммунальщикм Смелы поставить не могут, по той причине, что долг города не погашен".

Блогер Макс Бужанский комментирует слова Гройсмана о том, что украинцы не почувствуют проблем с отоплением:

"Премьер Министр Гройсман призвал украинцев не переживать из за стоимости тепла.

В свою очередь, хотел бы посоветовать ему не переживать из за результатов выборов.

Уже прямо сейчас могут не переживать, всем стадом".

Юрист Михаил Шнайдер напоминает, что Смела и Кривой Рог - это лишь верхушка айсберга.

"Это Анюта из Ивано-Франковской области.

В ее комнате всего лишь 15 градусов тепла. Девочка вынуждена ходить по дому в теплой шапке и свитере. Анина мама, не может позволить себе полноценное отопление. Ведь на это у нее просто не хватает денег. Ну, а самое страшное в том, что таких семей десятки тысяч. Люди мерзнут в своих домах и квартирах. Кому-то банально нечем заплатить за тепло, а кому-то это самое отопление попросту не включают. Хотя представители нашей "власти" не видят в этом никаких проблем. Этих ребят совершенно не интересуют чужие трудности и беды. Они никогда не поймут боль и страдания простых украинцев. Они живут в другой реальности. В реальности где всегда тепло. Где вокруг лишь роскошь и достаток".

Журналист Вячеслав Чечило намекает, что власти попросту устраивают геноцид людей, которые не в состоянии платить за отопление.

"Подумалось, что люди не должны жить в местах, где в ноябре отрицательная температура. Что-то здесь глубоко неправильно".

О том же говорит и энергетический эксперт Дмитрий Марунич:

"Подумалось: вот если есть безвиз, то из Кривого Рога можно уехать. А из Смелы и подавно".

Адвокат Татьяна Монтян у себя в Telegram комментирует закрытие школ Смелы из-за отсутствия отопления. По ее словам, скоро те же процессы ждут и других школьников Украины.

"Вот детишками счастье привалило! Остальные украинские детишки дико завидуют!

Но скоро большинство из них тоже будет радоваться такому счастью - я верю в крепких кастрюлеголовых хозяйственников!".

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко считает, что украинцы стали заложниками "Нефтегаза".

"Отопительный сезон сорван во многих городах. Люди реально замерзают. "Нафтогаз" ставит в позу всю страну, подаёт иски в суд о взыскании с Кабмина десятков миллиардов в свою пользу. Долги населения уже - 40 миллиардов, из которых 16 - только за газ. Плюс - долги ТЭК перед "Нафтогазом" и долги Кабмина перед ТЭК. Цена на газ увеличилась, тарифы растут. Изношенность теплосетей - под 80%, аварий всё больше, а их последствия - всё масштабнее. Из 28 тысяч км теплосетей Украина безвозвратно потеряла 8 тысяч км (30%) лишь за последние два года. Власть бездействует. Люди стали заложниками алчности "Нафтогаза", а сам "Нафтогаз" служит Наблюдательному совету в Лондоне. Что дальше? Кто ответит за провал ЖКХ в пропасть неплатежей? За газовый геноцид?".