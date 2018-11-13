Во вторник, 13 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс основных валют, согласно которому доллар подорожал на 1,2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте регулятора.

Таким образом, официальный курс валют на 13 ноября выглядит так:

100 долларов США - 2790.3737 гривен;

100 евро - 3143.3560 гривна;

10 российских рублей - 4.1324 гривны.

Отметим, что евро, напротив, подешевел, при этом сразу на 21 копейку, российский рубль также дешевеет, но не настолько значительно - всего на 9 копеек.

Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, курс доллара могут поднять импортеры на американском празднике.

Также мы писали, что в первый день рабочий день курс доллара на межбанке пошел в рост после недели отступления.