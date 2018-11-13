Сегодня утром, 13 ноября, в аэропорту Москвы задержали и не выпустили из России известного оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сам сообщил в своем Twitter.

Политик прибыл в московский аэропорт, чтобы вылететь во французский Страсбург на оглашение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по своему делу.

"Самое смешное в связи с тем, что меня не выпустили за границу. Дозвонились только что до судебного пристава, который ведёт все исполнительные производства по мне. Он весьма удивленно говорит: я вам выезд не ограничивал. Умора.", - написал Алексей Навальный.

Фото: twitter.com/navalny

Напоминаем, что 15 ноября ЕСПЧ должен вынести окончательное решение по иску Алексея Навального к российским властям. Политик жаловался на семь случаев своего незаконного задержания на массовых мероприятиях в период с 2012 по 2014 год. Ранее ЕСПЧ назначил компенсацию Навальному по этому делу в размере 63,7 тысячи евро, но ее оспорил Минюст РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что Навальный принял вызов на дуэль от главы Росгвардии Золотова.

Также мы расскзазывали, что в России Навального выпустили после ареста на 30 суток и тут же задержали опять.